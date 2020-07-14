طريقة عمل ملوخية بالفول المدشوش.. فيديو

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل ملوخية بالفول المدشوش بمذاق لا يقاوم وشهي لعشاق الملوخية.
إقرأ أيضا
مقادير ملوخية بالفول المدشوش:
ملوخية
مكعب مرقة لحمة
كزبرة جافة ناعمة
ثوم مفروم
سمنة
فول مدشوش
ماء
ملح
فلفل أسود
بصل
طماطم
خبز بلدي للتقديم
طريقة تحضير ملوخية بالفول المدشوش:
* يسلق الفول المدشوش المنقوع والمصفى في الماء مع قطع البصل والطماطم
* يزال الريم من على الوجه
* تضاف الملوخية المفرومة
* يشوح الثوم والكزبرة الجافة في السمنة على النار
* تضاف الطشة إلى الملوخية عند قرب الغليان
* تقلب وتغرف وتقدم