AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل ملوخية بالفول المدشوش.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:00 ص
طريقة عمل ملوخية
طريقة عمل ملوخية بالفول المدشوش
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل ملوخية بالفول المدشوش بمذاق لا يقاوم وشهي لعشاق الملوخية.

إقرأ أيضا 

طريقة عمل بصارة الملوخية 

مقادير ملوخية بالفول المدشوش:

ملوخية
مكعب مرقة لحمة
كزبرة جافة ناعمة
ثوم مفروم
سمنة
فول مدشوش
ماء
ملح
فلفل أسود
بصل
طماطم
خبز بلدي  للتقديم

طريقة تحضير ملوخية بالفول المدشوش:

* يسلق الفول المدشوش المنقوع والمصفى في الماء مع قطع البصل والطماطم

* يزال الريم من على الوجه

* تضاف الملوخية المفرومة

* يشوح الثوم والكزبرة الجافة في السمنة على النار

* تضاف الطشة إلى الملوخية عند قرب الغليان

* تقلب وتغرف وتقدم​

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعشاق السى فوود.. طريقة تحضير بلح البحر بالكريمة

طريقة عمل ملوخية بالرجلة .. فيديو

ترشيحاتنا

هاني الناظر ينصح المتعافين من كورونا باتباع هذه الإجراءات

بعد أميتاب باتشان وابنه.. نجم هندي يصاب بـ فيروس كورونا

ميدو يناشد المسئولين إنهاء صراع الأهلي والزمالك

نجم الترسانة: رفضت الزمالك من أجل عيون الأهلي.. فيديو

في عيد ميلاد سميرة محسن.. ابن شقيقتها نجم شهير

ميدو يضع حلا للصراع بين الأهلي والزمالك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف عن قوامها المثالي.. شذى حسون تبرز رشاقتها بهذا الفستان

مكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير عجينة البيتزا