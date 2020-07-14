AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

الحق نسختك من سامسونج Galaxy Note 8 بـ 4600 جنيه فقط..تفاصيل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:59 ص
كريم جمال
لطالما شكلت فئة النوت العريقة من علامة سامسونج الكورية الجنوبية انطباعًا مميزًا لدى كل عشاق الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، خاصةً أصحاب الأعمال التى تتطلب التواصل بشكل مستمر مع فريق العمل، وهنا تبرز أهمية هواتف Note إلا أن عيبها الوحيد هو إرتفاع سعرها مقارنة بهواتف اخري، ولكن بفضل هذا العرض يمكنك الحصول على نسخة من هاتف Galaxy Note8 بأقل سعر ممكن.

وبفضل العرض المقدم من منصة ايباى الشهيرة، يمكنك الحصول على نسخة مجددة من هاتف Galaxy Note8 سعة 64 جيجابايت بألوانه المختلفة، مقابل 291 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 4600 جنيه مصري فقط، بخصم يتخطى نسبة 40% من سعر الهاتف الأصلى.

وللتذكرة؛ فهاتف Galaxy Note8 تم إصداره فى عام 2017 من قبل سامسونج الكورية الجنوبية، واستطاع النجاح بقوة وقتها بعد تعويض فضيحة Galaxy Note7.

جدير بالذكر أن هاتف Galaxy Note8 يمتلك شاشة بدون أى حواف قياس 6.3 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايتت وبطارية عملاقة سعة 3300 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا ثنائية أساسية دقة 12 و 12 ميجابيكسل، ويعمل بنظام أندرويد الأحدث 10.0، ويدعن الشحن السريع بقوة 15 واط، كما يدعم الهاتف كابل usb من نوع type-c، بالإضافة لقم الـ Note الشهير، الذى يعد أبرز ميزة فى هذا الهاتف.

وتستطيع شراء نسختك من هاتف Galaxy Note 8 سعة 64 جيجابايت فى 4 ألوان مختلفة هي الأسود و الأزرق و الذهبي والوردي، عبر هذا الرابط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض لا يفوتك.. اشتري سامسونج Galaxy Note 9 بـ 5100 جنيه

عرض العيد مستمر.. اشترى سامسونج Galaxy note 9 بـ 5500 جنيه فقط

عرض جديد.. هاتف سامسونج Galaxy Note 9 بـ 5500 جنيه فقط..تفاصيل

الحق العرض.. اشترى Samsung Galaxy Note 9 نسخة 128 جيجا بايت بـ 5700 جنيه.. تفاصيل

اشترِ Samsung Galaxy Note9 نسخة 128 جيجابايت بـ 6350 جنيها

عرض الجمعة.. اشتري سامسونج Galaxy Note8 بـ 4300 جنيه

ترشيحاتنا

هل بدأت إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة؟.. الري توضح

كشف عن قوامها المثالي.. شذى حسون تبرز رشاقتها بهذا الفستان

تذبح المرضى.. تامر أمين: مريض بكورونا دفع 774 ألف جنيه لمستشفى خاصة فى ١٢ يوما.. فيديو

مكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ.. داود أوغلو: أردوغان طلب مني الطاعة العمياء فقط

خرجت من الدنيا قبل دخولها.. عروس تسقط جثة هامدة في حفل زفافها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف عن قوامها المثالي.. شذى حسون تبرز رشاقتها بهذا الفستان

مكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير عجينة البيتزا