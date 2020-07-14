الحق نسختك من سامسونج Galaxy Note 8 بـ 4600 جنيه فقط..تفاصيل

لطالما شكلت فئة النوت العريقة من علامة سامسونج الكورية الجنوبية انطباعًا مميزًا لدى كل عشاق الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، خاصةً أصحاب الأعمال التى تتطلب التواصل بشكل مستمر مع فريق العمل، وهنا تبرز أهمية هواتف Note إلا أن عيبها الوحيد هو إرتفاع سعرها مقارنة بهواتف اخري، ولكن بفضل هذا العرض يمكنك الحصول على نسخة من هاتف Galaxy Note8 بأقل سعر ممكن.
وبفضل العرض المقدم من منصة ايباى الشهيرة، يمكنك الحصول على نسخة مجددة من هاتف Galaxy Note8 سعة 64 جيجابايت بألوانه المختلفة، مقابل 291 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 4600 جنيه مصري فقط، بخصم يتخطى نسبة 40% من سعر الهاتف الأصلى.
وللتذكرة؛ فهاتف Galaxy Note8 تم إصداره فى عام 2017 من قبل سامسونج الكورية الجنوبية، واستطاع النجاح بقوة وقتها بعد تعويض فضيحة Galaxy Note7.
جدير بالذكر أن هاتف Galaxy Note8 يمتلك شاشة بدون أى حواف قياس 6.3 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايتت وبطارية عملاقة سعة 3300 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع.
ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا ثنائية أساسية دقة 12 و 12 ميجابيكسل، ويعمل بنظام أندرويد الأحدث 10.0، ويدعن الشحن السريع بقوة 15 واط، كما يدعم الهاتف كابل usb من نوع type-c، بالإضافة لقم الـ Note الشهير، الذى يعد أبرز ميزة فى هذا الهاتف.
وتستطيع شراء نسختك من هاتف Galaxy Note 8 سعة 64 جيجابايت فى 4 ألوان مختلفة هي الأسود و الأزرق و الذهبي والوردي، عبر هذا الرابط.