الحق نسختك من سامسونج Galaxy Note 8 بـ 4600 جنيه فقط..تفاصيل

وللتذكرة؛ فهاتف Galaxy Note8 تم إصداره فى عام 2017 من قبل سامسونج الكورية الجنوبية، واستطاع النجاح بقوة وقتها بعد تعويض فضيحة Galaxy Note7.





جدير بالذكر أن هاتف Galaxy Note8 يمتلك شاشة بدون أى حواف قياس 6.3 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايتت وبطارية عملاقة سعة 3300 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع.





ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا ثنائية أساسية دقة 12 و 12 ميجابيكسل، ويعمل بنظام أندرويد الأحدث 10.0، ويدعن الشحن السريع بقوة 15 واط، كما يدعم الهاتف كابل usb من نوع type-c، بالإضافة لقم الـ Note الشهير، الذى يعد أبرز ميزة فى هذا الهاتف.