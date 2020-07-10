عرض الجمعة.. اشتري سامسونج Galaxy Note8 بـ 4300 جنيه

وبحسب فون آرينا التقني، يمكنك شراء الهاتف من منصة البيع بالتجزئة الإلكترونية الشهيرة "ايباى"، من خلال نسخة الـ 64 جيجابايت باللون الأسود، مقابل 270 دولار أمريكى ما يعادل 4300 جنيه مصري فقط.





وللتذكرة؛ فهاتف Galaxy Note8 تم إصداره فى عام 2017 من قبل سامسونج الكورية الجنوبية، واستطاع النجاح بقوة وقتها بعد تعويض فضيحة Galaxy Note7.





جدي بالذكر أن هاتف Galaxy Note8 يأتى بوصة بدون أى حواف قياس 6.3 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، وبطارية عملاقة سعة 3300 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، وكذلك الشحن اللاسلكي.



