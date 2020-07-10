AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

عرض الجمعة.. اشتري سامسونج Galaxy Note8 بـ 4300 جنيه

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:02 ص
عرض الجمعة.. اشتري
عرض الجمعة.. اشتري سامسونج Galaxy Note8 بـ 4300 جنيه
Advertisements
كريم جمال
يبحث دومًا محبو هواتف أندرويد عن هاتف قوي به كل ما يحتاج من عتاد، لتنفيذ أعمالهم بمنتهي السهولة كأن هناك متنقل فى الجيب، وبالتالى فأفضل خيار لذلك هي فئة الـ Note الشهيرة المقدمة من علامة سامسونج الكورية الجنوبية، إلا أن عيبها هو سعرها المرتفع، ولكن بفضل هذا العرض تستطيع شراء هاتف Galaxy Note8 بنصف ثمنه تقريبًا.

وبحسب فون آرينا التقني، يمكنك شراء الهاتف من منصة البيع بالتجزئة الإلكترونية الشهيرة "ايباى"، من خلال نسخة الـ 64 جيجابايت باللون الأسود، مقابل 270 دولار أمريكى ما يعادل 4300 جنيه مصري فقط.

وللتذكرة؛ فهاتف Galaxy Note8 تم إصداره فى عام 2017 من قبل سامسونج الكورية الجنوبية، واستطاع النجاح بقوة وقتها بعد تعويض فضيحة Galaxy Note7.

جدي بالذكر أن هاتف Galaxy Note8 يأتى بوصة بدون أى حواف قياس 6.3 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، وبطارية عملاقة سعة 3300 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، وكذلك الشحن اللاسلكي.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا ثنائية أساسية دقة 12 و 12 ميجابيكسل، ويعمل بنظام أندرويد الأحدث 10.0، وبالإضافة للقم الـ Note الشهير، الذى يعد أبرز ميزة فى هذا الهاتف.

تستطيع شراء الهاتف باللون الأسود نسخة 64 جيجابايت من خلال هذا الرابط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض لا يفوتك.. اشتري سامسونج Galaxy Note 9 بـ 5100 جنيه

عرض جديد.. هاتف سامسونج Galaxy Note 9 بـ 5500 جنيه فقط..تفاصيل

الحق العرض.. اشترى Samsung Galaxy Note 9 نسخة 128 جيجا بايت بـ 5700 جنيه.. تفاصيل

اشترِ Samsung Galaxy Note9 نسخة 128 جيجابايت بـ 6350 جنيها

ترشيحاتنا

توني أوليفيرا: الأهلي نادي القرن ..فيديو

5 توصيات من الحبيب علي الجفري بشأن يوم الجمعة

أبرز أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: أقبل عدم توافقك مع فكري لكن أوعى تخلى اعتقادك يدمر الدولة.. والمسماري لـ أردوغان: الرئيس السيسي لا يتحدث ولكن يفعل.. فتاة تروي مأساتها مع شاب قبل زفافها بأسبوعين

توني أوليفيرا: مشكلة سيد عبد الحفيظ في "دماغه".. وثابت البطل كان إداريا عظيما

الزمالك ينجح في التعاقد مع قائد منتخب مصر لشباب اليد لمدة 4 مواسم

اليوم.. إقامة صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بدون مصلين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرض كاني ويست .. التوتر يسيطر على كيم كارداشيان بسبب زوجها.. صور

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة