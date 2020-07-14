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تعليم

تحذيرات من مراقبي مدرسة الدوبارة لطلاب الثانوية العامة: الموبيل والسماعات ممنوع

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:15 ص
لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة
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كريم ناصر - عدسة : كيرلس صلاح
بدأ منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات الامتخان مادة اللغة الاجنبية الثانية . 


ورصدت صدى البلد، بدء توافد الطلاب بمدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر الغينى بالقاهرة . 

حيث لوحظ بدء توافد الطلاب من الساعة الثامنة صباحا وسط العديد من الاجرائات الاحترازية ، حيث استقبل العاملون الطلاب بالكواشف الحرارية للتٱكد من سلامة الطلاب قبل دخولهم ، سيتم يتجه كل طالب للعبور عبر بوابة التعقيم الخاصة بالمدرسة لتعقيمهم تعقيما شاملا قبل الدخول . 


ويبدأ بعد ذالك توزيع الكمامات و الهاند جيل على الطلاب ، واتباع اجرائات السلامة و الوقاية من فيروس كورونا . 


كمل لوحظ التشديدات الامنية فى الكشف على الاجهزة الالكترونية من السماعات و الموبيلات ، وقد انهالت التنبيهات على الطلاب فور دخولهم من باب المدرسة من المراقبين و العاملين قائلين :  الى معاه موبيل او سماعه يسلمهم ويسيب البطاقة .. الموبيلات ممنوعة 

جدير بالذكر انه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وتتمثل اللغة الاجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في اي من اللغات الاختيارية التالية : الانجليزية ، الفرنسية ، الألمانية ، الإسبانية ، الإيطالية ، الصينية.

ويستمر زمن امتحان اللغة الاجنبية الثانية في جميع لجان الثانوية العامة لمدة ساعتين فقط من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.
تحذيرات من مراقبي مدرسة الدوبارة لطلاب الثانوية العامة: الموبيل والسماعات ممنوع
تحذيرات من مراقبي مدرسة الدوبارة لطلاب الثانوية العامة: الموبيل والسماعات ممنوع
تحذيرات من مراقبي مدرسة الدوبارة لطلاب الثانوية العامة: الموبيل والسماعات ممنوع
تحذيرات من مراقبي مدرسة الدوبارة لطلاب الثانوية العامة: الموبيل والسماعات ممنوع
تحذيرات من مراقبي مدرسة الدوبارة لطلاب الثانوية العامة: الموبيل والسماعات ممنوع
تحذيرات من مراقبي مدرسة الدوبارة لطلاب الثانوية العامة: الموبيل والسماعات ممنوع
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