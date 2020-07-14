تداول نموذج إجابة أحياء الثانوية العامة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور

تشهد الآن صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولا لصور نموذج الإجابة الذي يتم على أساسه تصحيح امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة 2020.









وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت اجتماعًا مع موجهي ومشرفي التقدير لمادة الأحياء على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان مادة الأحياء للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.









وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت اجتماعًا مع موجهي ومشرفي التقدير لمادة الأحياء على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان مادة الأحياء للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.









وفى بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، بالحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.









وشدد الدكتور رضا حجازي على ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، خاصة أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الجدول الزمنى المقرر لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.





وخلال الاجتماع، قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفى عموم التقدير للمادة، وقد أجازت الهيئة الفنية اعتبار إجابة قاعدتين أو أربع قواعد نيتروجينية كإجابة للسؤال رقم (28) لصالح الطالب؛ حيث إن عدد القواعد النيتروجينية (4)، بينما عدد المجموعات التي تنتمى إليها القواعد النيتروجينية (2).









أما فيما يخص ترجمة السؤال رقم (20) في نسخة الامتحان المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، فقد اعتبرت اللجنة أن إجابة الطالب صحيحة سواء أجاب عن السؤال في صيغته العربية أو باللغة الإنجليزية، وتم إدراج ذلك في نموذج الإجابة، وإحالة لجنة الترجمة إلى التحقيق.









وقد بدأت كنترولات الثانوية العامة في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة الأحياء يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020.







