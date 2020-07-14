دون إرباك الممتحنين .. التعليم تصدر تعليمات بتفتيش طلاب الثانوية العامة للمرة الثالثة داخل اللجان الآن

تلقت لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، تعليمات من الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بتفتيش الطلاب الموجودين الآن داخل اللجان للمرة الثالثة ، للتأكد من عدم تسريب أي تليفونات محمولة أو وسائل غش إلى اللجان قبل بدء الامتحان.
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وكان مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة قاموا بعملية تفتيش أولى على مداخل اللجان مع بدء توافد الطلاب منذ 8 صباحا.
وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجنة في كل لجان الثانوية العامة، برئاسة مراقب أول اللجنة وأعضاء الأمن وعضو لجنة الإدارة تكون مهامهم استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن التليفونات المحمولة والأجهزة التي تساعد على الغش.
وأوضح حجازي أنه تقرر أن يتم استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش طلاب الثانوية العامة في اللجان عن طريق هذه اللجنة المشكلة 3 مرات؛ مرة أثناء دخول الطلاب، ومرة أثناء لجان السير الفرعية من الساعة 9:30 وحتى الساعة 10 قبل توزيع الكراسات الامتحانية، والتركيز على الديسكات، ومرة ثالثة بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التسبب في إرباك الطلاب.
جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.
وتتمثل اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في أي من اللغات الاختيارية التالية: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية.
ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان الثانوية العامة لمدة ساعتين فقط من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا.