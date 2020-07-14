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حوادث

تأجيل محاكمة 42 متهما بمنع دفن ضحية كورونا بالمنصورة لـ16 أغسطس

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:24 م
محاكمة
محاكمة
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همت الحسينى
قررت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالمنصورة تأجيل نظر  محاكمة ٤٢ متهما من أهالي قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا إلى جلسة 16 أغسطس القادم لسماع المرافعات فى اتهامهم بالتجمهر ومنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف والتي وافتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وكانت أولى الجلسات اليوم قد شهدت حضور ٢٢متهم وسط اجراءات امنية مشدده  فيما تخلف باقي المتهمين لهروبهم  .

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية،  قد صدق على أمر إحالة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنصورة، بينهم 17 هاربًا وهاربة، لاتهامهم بتكوين تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.

وتضمن أمر الإحالة اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، بغرض منع دفن جثمان سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل بعضهم حجارة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وأمرهم رجال السلطة بالتفرق فرفضوا، فضلًا عن استخدام مكبرات الصوت بالمساجد للحث على التجمهر.
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