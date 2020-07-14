تأجيل محاكمة 42 متهما بمنع دفن ضحية كورونا بالمنصورة لـ16 أغسطس

قررت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالمنصورة تأجيل نظر محاكمة ٤٢ متهما من أهالي قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا إلى جلسة 16 أغسطس القادم لسماع المرافعات فى اتهامهم بالتجمهر ومنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف والتي وافتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد .





وكانت أولى الجلسات اليوم قد شهدت حضور ٢٢متهم وسط اجراءات امنية مشدده فيما تخلف باقي المتهمين لهروبهم .





وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد صدق على أمر إحالة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنصورة، بينهم 17 هاربًا وهاربة، لاتهامهم بتكوين تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.



