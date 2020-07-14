بعد مرور 25 سنة.. وزير العدل يستخدم صلاحيته في ترشيح القضاة لمحكمة النقض

فعل المستشار عمر مروان وزير العدل صلاحيته في ترشيح القضاة لمحكمة النقض، حيث يمنح قانون السلطة القضائية وزير العدل هذا الحق في الترشيح، على أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه، وكان آخر استخدام لهذه الصلاحية منذ أكثر من 25 سنة .





وأكدت وزارة العدل أن تفعيل هذه الصلاحية جاء بمناسبة طرح اسم المستشار الدكتور وجدي فايز على الجمعية العامة لمحكمة النقض هذا العام ، ليكون من بين مرشحيها وحصد من أصواتها 174 صوتا ليكون تاليًا مباشرةً بفارق ستة أصوات فقط عن أقل المرشحين حصدًا للأصوات، وله من الكفاءة والصلاحية ما يؤهله للعمل بالمحكمة، فضلًا عما يبذله من جهد في خدمة العدالة والقانون .





وأكدت الوزارة أنه كان للإسهام المستشار الدكتور وجدي عظيم الأثر في إخراج الموسوعة القانونية الإليكترونية، وإتاحتها لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية لتصبح مرجعية قانونية لهم في عملهم، الأمر الذى دعا وزير العدل إلى إعادة استخدام السلطة المخولة له في قانون السلطة القضائية بالترشيح لمحكمة النقض، وقد وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة أمس الاثنين على هذ الترشيح.