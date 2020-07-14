موجة ارتدادية لـ كورونا .. شكوك حول إعادة فتح المدارس في العام الجديد

وسط الاستعداد للعودة إلى المدارس في العام الدراسي الجديد بدأ القلق يتسرب إلى الآباء والامهات على أطفالهم خوفًا من تلقيهم عدوى فيروس كورونا المستجد خصوصا بعد تداول العديد من التقارير والأخبار عن وجود موجه إرتدادية لكورونا خلال الفترة المقبلة مما يتطلب ضرورة اتباع بعض الاجراءات الاحترازية.
ووفقا لموقع healthline، فإن بروتوكولات التعلم عن بعد سيظل معمولا بها إلى جانب الحضور أيام معينة أسبوعيا وليس يوميًا، وفي حالة حدوث إغلاق آخر للمدارس سيعتمد الأطفال على التعلم عن بعد تمامًا.
واقترحت الدكتورة جوشوا شارفستين، طبيبة أطفال وأستاذ بكلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة ، إعطاء الوالدين قائمة مرجعية يومية لتوثيق صحة أطفالهم للزيادة في الاطمئنان.
ووفقا لموقع healthline، فإن بروتوكولات التعلم عن بعد سيظل معمولا بها إلى جانب الحضور أيام معينة أسبوعيا وليس يوميًا، وفي حالة حدوث إغلاق آخر للمدارس سيعتمد الأطفال على التعلم عن بعد تمامًا.
واقترحت الدكتورة جوشوا شارفستين، طبيبة أطفال وأستاذ بكلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة ، إعطاء الوالدين قائمة مرجعية يومية لتوثيق صحة أطفالهم للزيادة في الاطمئنان.
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وأضافت أنه يجب فحص الأطفال بسرعة عند الوصول وتزويدهم بمستلزمات النظافة، وحث موظفي الصيانة على حمل معدات الوقاية الشخصية المناسبة وأن يكون لديهم جداول تنظيف مستمرة.
وأضافت أنه يجب فحص الأطفال بسرعة عند الوصول وتزويدهم بمستلزمات النظافة، وحث موظفي الصيانة على حمل معدات الوقاية الشخصية المناسبة وأن يكون لديهم جداول تنظيف مستمرة.
وأشارت إلى ضرورة اتباع كافة الاجراءات الوقاية وارتداء الكمامات وحث الاطفال على غسل ايديهم بالماء والصابون مع استخدام المطهرات الكحولية ومساعدة الاطفال في التكيف مع هذة الظروف.