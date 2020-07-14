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اقتصاد

البنك المركزي: 4.4 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية للبنوك في إبريل الماضي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:50 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

ارتفعت السيولة المحلية بالبنوك لـ 4.4 تريليون جنيه بنهاية إبريل الماضي مقابل 4.3 تريليون جنيه في مارس السابق له بفار ق 100 مليار جنيه زيادة ومقارنة بـ 4.2 تريليون جنيه في فبراير 2020 بزيادة بلغت 200 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة المعروض النقدي ضمن السيولة المحلية بلغت 1.1 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 1.03 تريليون جينه في مارس من نفس العام ومقارنة بـ 1.004 تريليون جنيه في فبراير 2020.

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وبلغت جملة أشباه النقود نحو 3.3 تريليون جني مقابل 3.244 تريليون جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ3.2 تريليون جنيه في فبراير السابق لهما

وبلغت الأصول الأجنبية نحو 41.6 مليار جنيه مقابل 128.603 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 386.1 مليار جنيه في فبراير 2020.

وسجلت الأصول المحلية نحو 4.311 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 4.2 تريليون جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 3.801 تريليون جنيه في فبراير 2020.


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