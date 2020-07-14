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رياضة

كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريب المسائي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:35 م
كارتيرون
كارتيرون
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من المران المسائي اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب في الإسكندرية.

جاء قرار كارتيرون بعدما أدي اللاعبون تدريبا صباحيا قويا اشتمل على تقسيمة قوية بطول الملعب بين كل لاعبي الفريق و الناشئين الذين شاركوا في جزء من التقسيمة.

كان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف لخوض مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

ويلتقي فريق الزمالك مع سموحة الأحد المقبل وديا خلال معسكر الفريق السكندري.
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