كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريب المسائي





جاء قرار كارتيرون بعدما أدي اللاعبون تدريبا صباحيا قويا اشتمل على تقسيمة قوية بطول الملعب بين كل لاعبي الفريق و الناشئين الذين شاركوا في جزء من التقسيمة.





كان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف لخوض مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.





ويلتقي فريق الزمالك مع سموحة الأحد المقبل وديا خلال معسكر الفريق السكندري.

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من المران المسائي اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب في الإسكندرية.