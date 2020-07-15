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مرأة

6 خطوات لجمالك.. روتين البشرة قبل النوم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:31 ص
العناية بالبشرة
العناية بالبشرة
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رشا عوني
العناية بالبشرة أمر مهم بالنسبة للفتيات ، ومع ارتفاع درجات الحرارة تحتاج البشرة وخاصة الدهنية للعناية جيدًا والتنظيف المستمر لمنع سد المسام بسبب التعرق وظهور البثور والحبوب على البشرة . 
قبل النوم هناك بعض الخطوات التي يجب ألا تتخلي عنها للحصول على بشرة نضرة ومشرقة ، ونصح موقع glowoink المعني بجمال المرأة بعد نصائح لـ روتين البشرة قبل النوم وهي : 

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1- التخلص من آثار المكياج بالمنظف
2- غسل البشرة بالغسول الخاص حسب نوعها 

3-استخدمي التونر على بشرتك بقطنة نظيفة فهو يساعد على إنعاش الوجه 

4- بعد جفاف التونر استخدمي كريم منطقة العيون 

5-يمكنك استخدام السيروم الخاص ببشرتك فهو يمنحها النضارة مثل سيروم فيتامين سي

6- لا تغفلي وضع الكريم المرطب قبل النوم ، وكذلك لليدين . 
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