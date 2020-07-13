لو بتخرجي في الشمس.. أسرع خلطة لـ تبييض البشرة





نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، بوصفة طبيعية بسيطة تساعد على تبييض البشرة بشكل فعال وفوري وهي ..



المكونات نصف ثمرة طماطم ملعقة كبيرة من النشا



الطريقة قومي بوضع ملعقة كبيرة من النشا على نصف ثمرة طماطم ، وافركي بها بشرتك بحركات دائرية لطيفة لمدة 3 دقائق



اتركي خليط الطماطم والنشا على بشرتك لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه



استخدمي جل الصبار أو ماء الورد لترطيب البشرة بعد الماسك .

التعرض المستمر لأشعة الشمس يسبب اسمرار البشرة وظهور البقع الداكنة عليها ، لذا تحتاج البشرة الى روتين يومي و أسبوعي للعناية بها وتجربة وصفات تبييض الوجه وتفتيحه بشكل فعال في المنزل .