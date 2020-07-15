قد يتم الإعلان عنه.. ناسا: اكتشاف برج جديد يغير خريطة الأبراج

تعودنا منذ نشأة علم الأبراج ومعرفتنا به، أن عدد الأبراج هو 12 برجًا لـ 12 كوكبًا، ولكن عادت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) لتصدم الجميع بحقيقة علمية جديدة، من شأنها أن تقلب الموازين .

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أعلنت " ناسا" انه قد يتم الإعلان عن برج جديد؛ بحيث يزيد مجموعة الابراج، برجًا إضافيًا، ليصبح عددها 13 برجًا.





وبحسب ما نشرت الصحيفة فإن إضافة ذلك البرج سيغير من مواعيد أبراج أخرى ، وضربت مثالا ببرج الحوت الذي يبدأ من 20 فبراير حتى 21 مارس ، فإنه قد يبدأ من 20 مارس وينتهي في 21 أبريل .





و ذكرت الصحيفة أنها تستند في تلك المعلومات إلى الشعب البابلي، الذي عاش منذ أكثر من 3000 عام، وقام بتقسيم مجموعة الكواكب إلى 13 كوكبا .





جدير بالذكر أن العلماء أشاروا إلى ان تلك الدراسات لم تؤكَّد حتى الآن، فهي نظريات علمية فقط .