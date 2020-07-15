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وزير التموين يرد على الجدل المتعلق بالعلامة التجارية بين الأهلى والزمالك

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:15 م
النادى الأهلى والنادى
النادى الأهلى والنادى الزمالك
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هاجر إبراهيم
علق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الجدل المتعلق بالعلامة التجارية بين النادى الأهلى والزمالك، قائلا: من فضلكم، لا يوجد أى خلاف بين الأهلى والزمالك، ومفيش حاجة اسمها وزارة التموين أدت العلامة التجارية للنادى الأهلى أو لنادى الزمالك".

وأضاف "المصيلحى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "mbc masr2"، أن العالمة التجارية كانت منذ 80 عاما، حيث أن مصر عضوة فى الاتحاد العالمى للعلامات التجارية والنماذج الصناعية.

وتابع: "أنه بمقدرة أى نادى التقديم لطلب، إنما ليست بمقدرته التسجيل إلا من خلال إعتماد أى جهة علمية بالأكفأ من تلك العلامة التجارية.

وأشار إلى أنه تم الإعلان على أن النادى الأهلى هو نادى القرن بناءً على حصوله نتائج معينة من قبل الإتحاد الأفريقي منذ عام 2007، حيث إنه تم التأكد من مصادر هذا البحث ومصادر تلك المستندات، ووفقا لها تم تسجيل هذا الشعار.

وأفاد أن رئيس نادى الزمالك تقدم بطلب فى تسجيل علامة تجارية له لوزارة التموين، وجار البحث والدراسة عليها، وإذا تم التأكد من وجود مستندات تدل على ذلك سيتم اعتمادها، أما فى حالة عدم وجود أي مستندات لا يمكن أن تعتمد تلك العلامة التجارية الخاصة به، حيث أنه موضوع علمى فنى دقيق.

ووجه رسالة لجميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بأنه لا يجوز التحدث عن اى شئ فى أى وقت، حيث إن هناك عملا احترافيا ومؤسسات يجب احترامها وآراء يجب سماعها، مؤكدا: "لا يوجد معنى لوجود خلاف مع وزارة التموين ونادى الأهلى أو الوزارة مع النادى الزمالك، بل هناك عمل احترافي يعتمد على أسس علمية إحترافية ومستندية ومن له حق يقال أن له حق".


وتابع أن تترك الدراسة الخاصة بالعلامات التجارية لمدة 6 أشهر، طبقا للقانون الدولى وليس المحلى، متابعا أنه بناء على البحث والتطبيق بذلك سيتم تحديد من يستحق العلامة التجارية.
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