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ديني

هل يشترط الطهارة عند زيارة المقابر؟ الإفتاء تجيب

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:28 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يُشترط الطهارة من الحدثين -الأكبر والأصغر- عند زيارة المقابر أو أضرحة أولياء الله الصالحين، بشرط ألا تكون داخل مسجد.

وأضاف فخر، فى إجابته على سؤال « هل الطهارة واجبة عند زيارة المقابر أو فى حضور غسل الميت؟»، أنه لا يشترط الطهارة عند زيارة المقابر أو تغسيل الميت ولكن إذا كنتِ ستمسِ المصحف وتقرأ القرآن الكريم عند المقابر فيجب أن تكون على طهارة كاملة اى تكون متوضئ ولو كنت جنبا فلا بد أن تغتسل وتتوضأ حتى تستطيع مس المصحف وقراءة القرآن.

وتابع : أما إذا كنت ستزور المقابر فقط دون قراءة القرآن ودون أن تمسِ المصحف فلا مانع من عدم الوضوء.

- هل يشترط الطهارة عند زيارة القبور
من جانبه قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يُشترط الطهارة من الحدثين -الأكبر والأصغر- عند زيارة المقابر أو أضرحة أولياء الله الصالحين، بشرط ألا تكون داخل مسجد.

وأضاف «جمعة» في فتوى له، أن الحائض يحرم عليها دخول المسجد والمكوث فيه، مشيرًا إلى أنه يجوز لها زيارة الأضرحة دون أن تدخل المسجد، ولا يشترط الوضوء لذلك.

وأشار إلى أن الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري، نهى عن الوضوء من أجل زيارة الأضرحة أو المقابر، منوهًا بأنه يجوز الوضوء بنية صلاة تحية المسجد إذا كان الضريح داخل مسجد، ولا يجوز أن يكون الوضوء بنية زيارة الضريح.

حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون طهارة


أكد الدكتور مجدى عاشور،المستشار العلمي لمفتي الجمهورية،أنه لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو غير متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامح «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه " هل يتطلب لقراءة القرآن من الموبايل الطهارة من الحدث الأصغر ؟ "،أنه يجوز أن نقرأ من الموبايل حتى ولو كان فى حدث أصغر، ولكن الأولى أن نكون متطهرين.


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