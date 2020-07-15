AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بسبب تطعيمات شلل الأطفال.. طلب إحاطة بشأن تكدس المواطنين أمام مكاتب الصحة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:31 م
تطعيم ضد شلل الاطفال
تطعيم ضد شلل الاطفال
Advertisements
فريدة محمد
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تكدس المواطنين أمام مكاتب الصحة لأخذ تطعيمات ضد شلل الأطفال وخطورة التزاحم في زيادة فرص انتقال الفيروس.  

ولفتت عبد الحليم، في طلبها، إلى أن وزارة الصحة أعلنت عن بدء تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال بدءا من شهر يوليو الجاري، بمكاتب الصحة، وتستهدف تلك التطعيمات 6 ملايين طفل من مواليد 1يناير2016، وحتى مواليد 22مارس 2018 الذين لم يتم تطعيمهم بلقاح الحقن (سولك) بعد إضافته لتطعيمات شلل الأطفال عام 2016.  

وأشارت إلى أن المواطنين يتزاحمون بأطفالهم أمام مكاتب الصحة لتطعيم أطفالهم، وتظهر مشاهد التكدس بالمخالفة لكافة الإجراءات الوقائية الاحترازية التي أعلنتها الحكومة، فالأهالي يصطفون خلف بعضهم دون مراعاة لمسافات التباعد بين كل مواطن.  

وأوضحت أن مكاتب الصحة تغلق أبوابها وتطرد الأهالي في الشارع حتى لا يزدحم المكتب في الداخل، ويتكدس المواطنين خارج المكاتب مما يشكل خطورة بالغة على حياتهم، لا سيما الأطفال فهم عرضه للاصابة بفيروس كورونا.  

وأكدت أن هذا التزاحم سيتسبب في زيادة فرص انتقال العدوى، لا سيما في حالة التجاهل الواضحة من قبل المواطنين وعدم ارتداء الكمامات مما قد يتسبب في زيادة فرصة الإصابة ومن ثم سيتم إهدار كافة الجهود التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.  

وطالبت بتقليل التزاحم أمام مكاتب الصحة ووضع موظف خارج كل مكتب لتنظيم صفوف المواطنين والعمل على عدم تكدسهم والحفاظ على مسافات التباعد، وإطالة فترة التطعيمات حتى يتم تخفيف الضغط على المكاتب ومن ثم يتم تقسيم المواطنين على أيام التطعيمات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب زحام التطعيم.. مكتب صحة برغش بدمنهور بيئة خصبة لانتشار كورونا.. صور

تستهدف ٤٨١ ألف طفل.. غدا انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى الجيزة

بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة قنا

لمواليد يناير٢٠١٦ حتى مارس ٢٠١٨.. وزيرة الصحة تطلق المبادرة القومية لتطعيم الأطفال

الصحة: إطلاق مبادرة تطعيم الأطفال بعد استقرار الوضع الوبائي لـ كورونا

تستهدف 480 ألف طفل.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالجيزة

ترشيحاتنا

ورطت ابنة عمتها في قضية آداب.. تخفيف حبس فتاة من ٣ سنوات لـ سنة

في المدبح.. نداء عاجل من الهيئة البيطرية للمواطنين في عيد الأضحى

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

لمدة شهر.. تعديلات مرورية على الطريق الدائري من محور 26 يوليو حتى المريوطية

كوب واحد به الفائدة.. مشروبات تقوي المناعة لا غنى عنها

طيران الإمارات تستأنف رحلاتها لـ7 وجهات جديدة تعرف عليهم

AdvertisementS

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

الأشعة المقطعية تكشف حقيقة مومياء المرأة الصارخة.. اعرف القصة

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

شيال كفيف أثار إعجاب السوشيال ميديا.. الحكومة تعد بتوفير دخل شهري لعم أيمن

منظومة شكاوى الوزراء تستجيب لطلب إجراء جراحة تجميلية لطفل عمره 10 أعوام

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

3 أيام إضافية لقبول قراءات عدادات الغاز..هذه قصة البترول لمواجهة كورونا

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروس ويليس يقضى فترة الحجر المنزلي مع طليقته ديمي مور وأبنائهما.. صور

احتياطات مشددة.. مطار يستخدم روبوتات بالأشعة فوق البنفسجية للوقاية من كورونا

بإطلالة صيفية.. إيمان العاصي تتألق فى أحدث ظهور لها