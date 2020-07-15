بسبب تطعيمات شلل الأطفال.. طلب إحاطة بشأن تكدس المواطنين أمام مكاتب الصحة

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تكدس المواطنين أمام مكاتب الصحة لأخذ تطعيمات ضد شلل الأطفال وخطورة التزاحم في زيادة فرص انتقال الفيروس.





ولفتت عبد الحليم، في طلبها، إلى أن وزارة الصحة أعلنت عن بدء تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال بدءا من شهر يوليو الجاري، بمكاتب الصحة، وتستهدف تلك التطعيمات 6 ملايين طفل من مواليد 1يناير2016، وحتى مواليد 22مارس 2018 الذين لم يتم تطعيمهم بلقاح الحقن (سولك) بعد إضافته لتطعيمات شلل الأطفال عام 2016.





وأشارت إلى أن المواطنين يتزاحمون بأطفالهم أمام مكاتب الصحة لتطعيم أطفالهم، وتظهر مشاهد التكدس بالمخالفة لكافة الإجراءات الوقائية الاحترازية التي أعلنتها الحكومة، فالأهالي يصطفون خلف بعضهم دون مراعاة لمسافات التباعد بين كل مواطن.





وأوضحت أن مكاتب الصحة تغلق أبوابها وتطرد الأهالي في الشارع حتى لا يزدحم المكتب في الداخل، ويتكدس المواطنين خارج المكاتب مما يشكل خطورة بالغة على حياتهم، لا سيما الأطفال فهم عرضه للاصابة بفيروس كورونا.





وأكدت أن هذا التزاحم سيتسبب في زيادة فرص انتقال العدوى، لا سيما في حالة التجاهل الواضحة من قبل المواطنين وعدم ارتداء الكمامات مما قد يتسبب في زيادة فرصة الإصابة ومن ثم سيتم إهدار كافة الجهود التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



