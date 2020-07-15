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محافظات

ارتفاع عدد المرشحين لانتخاب الشيوخ بالقليوبية إلى 38 و50 يجرون الكشف الطبى

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:54 م
المرشحين لانتخاب
المرشحين لانتخاب الشيوخ بالقليوبية
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إبراهيم الهوارى
ارتفع عدد مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية على المقاعد الفردية إلى 38 مرشحا وذلك بعد تقدم مرشحين جديدين ظهر اليوم للجنة تلقي أوراق الترشح بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة وهما محمد عبدالواحد يونس وتامر عادل فريد "مستقلين".


وكانت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة قد تلقت أوراق 36 مرشحا بينهم عدد من المرشحين المستقلين ومرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن علي المقاعد الفردية الست المخصصة للمحافظة.

فيما أجرت مستشفيات بنها التعليمي وناصر العام والقناطر الخيرية وطوخ المركزي الكشف الطبي علي 50 مرشحا محتملا حتى الآن.

وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة حيث وضعت حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول والخروج للمرشحين.

كما ألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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