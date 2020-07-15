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البترول: لجنة لحصر خسائر حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:52 م
حريق
حريق
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البهي عمرو
قال المهندس عماد عبد القادر رئيس مجلس إدارة شركة انابيب البترول ، إن الوضع عاد لطبيعته، على طريق الإسماعيلية، وهو يعمل بكل قوته منذ الصباح الباكر، بعد حريق بـ خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية.

وأضاف عماد عبد القادر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك لجنة مشكلة من وزير البترول لرصد الخسائر التى نتجت عن الحادث.

ولفت إلى أن الخسائر من المعاينات الأولية كثيرة، ولكن العدد التفصيلى سيتم الإعلان عنه من اللجنة المشكلة.

وأشار إلى أن، إصلاح الخط سيتم بعد تصريح النيابة العامة، مؤكدًا أن النيابة مازالت تجري تحقيقاتها في الحادث، ، وقادرون على إصلاح الخط خلال 24 ساعة.
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