بشعر قصير.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة على انستجرام

تألقت الممثلة التركية مريم أوزرلي في صورة جديدة قامت بنشرها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.
وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.
وأطلت الممثلة التركية مريم اوزرلي وهي ترتدي فستان كت قصير باللون السكري الناعم بقصة مفتوحة من منطقة الصدر، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت مريم اوزرلي شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسابية وعشوائية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت مريم اوزرلي في وضع الماكياج، ووضعت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي شادو من لون عينيها المميزتين.
ولم تتكلف مريم اوزرلي في اختيار الإكسسوارات؛ بل اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وجذابة.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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