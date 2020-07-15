تدفق الدم.. طبيب يوضح طريقة فعالة لعلاج انسداد شرايين الساق

تعتبر أمراض الشرايين الطرفية هي حالة تصيب الأوعية الدموية، وتمنعها من أداء وظيفتها على الوجه الأكمل؛ مما تجعل الشرايين تفقد مرونتها وقدرتها على ضخ الدم إلى الأطراف بشكل طبيعي.
وعلق الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أنه في حالة انسداد شرايين القدم لا يصل الدم والأكسجين إلى الساقين بشكل طبيعي، وذلك بسبب ضيق أو انسداد الشرايين المغذية للقدم، وهي حالة تدعى تصلب الشرايين، وإن لم تعالج تسبب في مضاعفات خطيرة.
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وتابع الدالى في منشور له عبر حسابه الرسمية على فيس بوك، أن علاج انسداد شرايين الساق يتم عبر استخدام رأب الشرايين، وهي أفضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين؛ حيث يعتبر بعض الأطباء إجراء رأب الشرايين افضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين.
وأشار الدالي، إلى ان رأب الشرايين يستخدم في تحسين تدفق الدم في الشريان، وذلك عبر تثبيت قسطرة إلى الشريان المصاب ويتم نفخ بالون صغير في طرف القسطرة، وذلك حتى يتم فتح الشريان المسدود مرة أخرى، والحفاظ على تدفق الدم.
وأشار الدالي، إلى ان رأب الشرايين يستخدم في تحسين تدفق الدم في الشريان، وذلك عبر تثبيت قسطرة إلى الشريان المصاب ويتم نفخ بالون صغير في طرف القسطرة، وذلك حتى يتم فتح الشريان المسدود مرة أخرى، والحفاظ على تدفق الدم.
وأوضح الدالى، بأن هناك بعض الخطوات التي يجب ان يتبعها الطبيب في تركيب وتثبيت رأب الشرايين لـ علاج انسداد الشرايين، وهما بالترتيب:
1- تخدير المريض كي لا يشعر بأي ألم.
2- ثم يتم إجراء شق صغير في الجلد .
3- يقوم الطبيب بمساعدة الأشعة السينية بإدخال قسطرة عبر الجلد وتمريرها حتى يصل إلى مكان الانسداد.
4- بمجرد وصولها يتم حقن المريض بمادة خاصة للمساعدة في ظهور ما بداخل الوعاء الدموي على شاشة خاصة لتصوير الشريان، مما يتيح للطبيب مكان الانسداد تحديدا.
1- تخدير المريض كي لا يشعر بأي ألم.
2- ثم يتم إجراء شق صغير في الجلد .
3- يقوم الطبيب بمساعدة الأشعة السينية بإدخال قسطرة عبر الجلد وتمريرها حتى يصل إلى مكان الانسداد.
4- بمجرد وصولها يتم حقن المريض بمادة خاصة للمساعدة في ظهور ما بداخل الوعاء الدموي على شاشة خاصة لتصوير الشريان، مما يتيح للطبيب مكان الانسداد تحديدا.