أحمد موسى: عصام العريان كان بيتصل بيا لما كنت بكتب الإخوان المنحلة

قال الإعلامى أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية المنحلة، كانت تنزعج من كلمة منحلة، موضحًا " لما كنت بكتب مقال واقول الجماعة المنحلة كان الإخوانى عصام العريان بيتصل بيا ويقولى أرجوك بلاش منحلة يا أحمد".





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان يكتب منحلة فى وقت الإخوان، وهناك أشخاص أخرين كانوا يخافون.





وأوضح أحمد موسى، أن محكمة التمييز الأردنية قضت باعتبار جماعة الإخوان منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.





وجاء هذا القرار فى الدعوى التى رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضى والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان فى طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية.



