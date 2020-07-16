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سيارات

مرسيدس تكشف عن بنز أس كلاس 2021

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت مرسيدس عن سياراتها بنز أس كلاس 2021 التي تعتر أح اكثر السيارات مبيعا في العالم والتي تتمتع بتصميم عصري أكثر وكذلك بخطوط اكثر إنسابية وبزجاج خلفي منحدر بالإضافة إلى شبك أمامي جديد محاط بمصابيح أمامية LED.

كما أن مرسيدس عملت خلال الفترة الماضية على تزويد إس كلاس 2021 بتغييرات على الواجهتين الأمامية والخلفية بالإضافة إلى اكثير من التغييرات في المقصورة الداخلية للسيارة.

وتعمل سيارة مرسيدس إس كلاس 2021 بنظام الدفع الخلفي مع تخفيف وزن الهيكل عن طريق استخدام ألياف الكربون بالإضافة إلى الألومنيوم.
كما زودت مرسيدس السيارة الجديدة بنظام قيادة ذاتية من المستوى الثالث والذي عيتبر من أحدث الأنظمة في عالم تكنولوجيا السيارات الإضافة إلى الكثير من المزايا.

وحتى الآن لم تعلن مرسيدس بشكل  رسمي عن  قدرة وقوة محركات إس كلا 2021 ولكن  انتشرت تقارير تؤكد أن الشركة الألمانية استقرت على تقديم نسخ هجينة سواء مخففة بقدرة 48 فولت أو أخرى هجينة ولكن انتشرت تقارير تؤكد أن الشركة الألمانية استقرت على تقديم نسخ هجينة.
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