AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:35 م
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
كفتة البطاطس بالجبن من الأطباق الجانبية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير كفتة البطاطس بالجبن
3 بطاطس مسلوقة ومهروسة
ملعقة كبيرة زبدة 
ملح
بيضة 
4 ملاعق كبيرة جبن شيدر مبشور 
1 ملعقة بيكنج بودر 
3 ملاعق كبيرة بصل أخضر مفروم ناعم 
2 كوب صغيرة أرز مطهو 
1 ملعقة طعام
 دقيق
 بيض 
بقسماط

اقرأ أيضا..

- للحشوة
جبن موتزاريلا 

-للزينة
كابوتشي
 بقدونس 

طريقة تحضير كفتة البطاطس بالجبن:
-نضيف الزبدة للبطاطس ونضيف قليل من الملح والبيضة المخفوقة والجبن المبشور، والبيكنج بودر، البصل الأخضر.
-ثم يضاف الأرز تدريجيا مع العجن، ثم تشكل أصابع أو أقراص
-وتغمس في الدقيق
- ثم تغطى بالبيض والبقسماط
- وتقلى بالزيت مع التقليب من جميع الجهات حتى تأخذ اللون الذهبي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل كفتة دجاج

أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كفتة السمك

ترشيحاتنا

تعرضت للضرب والخيانة.. الجمهور يطارد روان بن حسين بعد طلاقها

بعد ضربة موجعة لإخوان تونس.. بيان غاضب من النهضة وتحذير للفخفاخ

محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل شاطئ سيدي بشر المجاني.. فيديو

العثور على أغرب سمكة تشبه الإنسان | شاهد

شاهد.. صورة جديدة من حفل خطوبة الفنانة أمينة خليل

شاهد.. 3 سيدات يرشقن موظفي مطار في أمريكا بالهواتف واللافتات المعدنية

AdvertisementS

يستخدمان تطبيقات على الإنترنت.. ضبط فتاتين تمارسان الرذيلة مقابل مبالغ مالية في الدقي

كورونا تنهار.. الفيروس يقفد ثلثي قوته

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا ..صور

السيسي للقبائل الليبية: مصر تهدف لتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

شوبير: مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق فى بلاغات الأهلي

إعلان على فيس بوك.. ضبط سيدتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب

إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة اثنتين في الوادي الجديد

أخبار الرياضة.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور والأخير يرد.. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار عقب توقيعه للزمالك

كاف يحسم الأزمة اليوم .. 4 دول تتنافس على استضافة الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

وسائل تواصل ومنصة إلكترونية.. خدمات جديدة تقدمها للتسهيل على الوافدين الالتحاق بالجامعات المصرية

مكافحة الإخلال بالامتحانات.. النواب يقر 9 قوانين نهائيا الأسبوع المقبل

النيابة تأمر بتشريح جثة الرجل الأخضر وتحريز أسلحة القوة الأمنية بمدينة الإنتاج الإعلامي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور تؤكد تعدي امبر هيرد على جوني ديب بالضرب

بملابس البيت.. نسرين طافش تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع