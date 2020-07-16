سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن

غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير كفتة البطاطس بالجبن

3 بطاطس مسلوقة ومهروسة

ملعقة كبيرة زبدة

ملح

بيضة

4 ملاعق كبيرة جبن شيدر مبشور

1 ملعقة بيكنج بودر

3 ملاعق كبيرة بصل أخضر مفروم ناعم

2 كوب صغيرة أرز مطهو

1 ملعقة طعام

دقيق

بيض

بقسماط





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- للحشوة

جبن موتزاريلا





-للزينة

كابوتشي

بقدونس





طريقة تحضير كفتة البطاطس بالجبن:

-نضيف الزبدة للبطاطس ونضيف قليل من الملح والبيضة المخفوقة والجبن المبشور، والبيكنج بودر، البصل الأخضر.

-ثم يضاف الأرز تدريجيا مع العجن، ثم تشكل أصابع أو أقراص

-وتغمس في الدقيق

- ثم تغطى بالبيض والبقسماط