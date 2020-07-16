بسبب فيلم بنات ثانوي.. انتهاء أزمة محمود كامل ورشا سمير | شاهد

كشف المخرج محمود كامل عن انتهاء أزمته مع المؤلفة رشا سمير التى وجهت إليه اتهاما بسرقة سيناريو فيلم "بنات ثانوى" المعروض حاليا فى دور العرض.





وقال كامل فى لقاء ببرنامج "et بالعربى"، إن أزمة فيلم بنات ثانوى انتهت باعتذار رشا سمير بعد أن فصلت نقابة المهن السينمائية فى الشكوى التى تقدمت بها.





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وأضاف "كانت هناك لجنة شكلتها نقابة المهن السينمائية لمشاهدة الفيلم ومقارنته بالسيناريو الذى كتبته رشا سمير واكدت اللجنة ان العمل بعيد كل البعض عن السيناريو وليس هناك اى تشابه".





وأوضح "كانت هناك جلسة يوم السبت الماضى وتم من خلالها انهاء الازمة وكان الاعتذار من جانب رشا سمير سيد الموقف وتم حال الأزمة".





يذكر أنه منذ إعلان عرض فيلم "بنات ثانوى" للمخرج محمود كامل وتأليف أيمن سلامة وبدأ الهجوم من جانب المؤلفة رشا سمير والتى ادعت أن الفيلم مسروق من السيناريو الخاص بها وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع.





يشار إلى أن الفيلم يقوم ببطولته كل من جميلة عوض ومحمد الشرنوبى ومحمد مهران وهنادى مهنى وهدى المفتى.