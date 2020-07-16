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اقتصاد

التموين: المخزون الاستراتيجى من السلع 6 أشهر والقمح 7 أشهر بنهاية 2020

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
اكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي أن توجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الاحتياطي الاستراتيحي من السلع مع بداية أزمة كورونا المستجد ساهمت في توفير السلع بكميات كبيرة في الأسواق وعدم حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار.

  1. وأشار خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس  إلى أن معدلات الاحتياطي الاستراتيجي من السلع تجاوزت الآن احتياجاتنا لفترة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر.


وأوضح الوزير ان  المخزون من السكر يكفي 6 شهر، فضلا عن مخزون الزيت يكفى من 3 إلى 4 أشهر، ومخزون الأرز  يكفى   يوم 25، الا انه هناك المحصول الجديد ، وبالنسبة لمخزون اللحوم المجمدة فإنها تكفي 3 أشهر والحية تكفي لـ 4 أو 5 أشهر، وأنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة أن يكون سعر الخراف الحي 60 جنيها للكيلو، والعجول بـ 55 جنيه للحية، واللحمة السوداني الطازجة 85 جنيها للكيو و31 جنيها لكيلو الدواجن.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية إن المخزون المتوافر لدى الوزارة من القمح يبلغ مليونين و920 ألف طن من أصل 3 ملايين و600 ألف طن المستهدف من موسم توريد القمح من المزارعين هذا العام، وهو مايجعل العام الجاري 2020 ضمن أكبر سنوات توريد القمح على العموم

واوضح   أن هذا الاحتياطي يكفي لنحو 5.3 شهر وأنه بنهاية موسم التوريد سيكون المخزون كافيا لنحو 7 أشهر.
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