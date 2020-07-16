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تعليم

انتهاء الأسبوع الأول من امتحانات كليات جامعة القاهرة دون معوقات

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:53 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ثابت البطل
انتهى الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة، في هدوء والتزام من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بخطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ ودون رصد أية معوقات أو مشكلات من شأنها التأثير على سير عملية الامتحانات، حيث أعدت جامعة القاهرة خطة شاملة تحت الإشراف والمتابعة المباشرة من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لتقليل الكثافة الطلابية وتحقيق الانسيابية والتباعد والوقاية من العدوى وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أجرى يوم السبت الماضي 11 يوليو، جولة تفقدية في كليتي الهندسة والآثار لينطلق معها ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة القاهرة، لنحو 80 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفرق النهائية والدراسات العليا، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 25 أغسطس المقبل، ويعقبها مباشرة امتحانات الدراسات العليا.

واختتمت اليوم كليات الطب البيطري والهندسة والحقوق (فرع الخرطوم)، امتحانات الأسبوع الأول والتي عقدت على مدار الأسبوع في كليات: الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والطب، والزراعة، والعلوم، والتربية النوعية، والآثار، وطب الأسنان، والهندسة، والتجارة، والآداب، ودار العلوم، والطب البيطري، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتمريض، والعلاج الطبيعي، على أن تبدأ الأسبوع المقبل الامتحانات في كليات الحقوق، والإعلام، والصيدلة، والتربية للطفولة المبكرة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه يتم إعداد تقرير يومي من الكليات عن أعمال الامتحانات، كما يتم من خلال التقرير متابعة أية شكاوى تتعلق بالامتحانات.
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