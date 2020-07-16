بعد عيد الأضحى.. منتخب الشاطئية يبدأ تدريباته استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة الشاطئية البدء فى إجراء التدريبات عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك.





ويستعد منتخب فراعنة الشاطئية للمشاركة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى أوغندا.





ومن المقرر قيام منتخب مصر للكرة الشاطئية بإجراء مسحات على لاعبي المنتخب والجهاز الفنى والإداري.





من جانبها أكدت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية والمشرف على كرة الصالات، أن اتحاد الكرة وافق على مشاركة منتخب مصر الأوليمبي لكرة الصالات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد السنغال 2022.



