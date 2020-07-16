AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد عيد الأضحى.. منتخب الشاطئية يبدأ تدريباته استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:53 م
منتخب مصر للكرة
منتخب مصر للكرة الشاطئية
Advertisements
يسري غازي
قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة الشاطئية البدء فى إجراء التدريبات عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك. 

ويستعد منتخب فراعنة الشاطئية  للمشاركة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى أوغندا. 

ومن المقرر قيام منتخب مصر للكرة الشاطئية بإجراء مسحات على لاعبي المنتخب والجهاز الفنى والإداري. 

من جانبها أكدت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية والمشرف على كرة الصالات، أن اتحاد الكرة وافق على مشاركة منتخب مصر الأوليمبي لكرة الصالات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد السنغال 2022.

وقالت إنه تم وضع خطة شاملة لبناء قاعدة على مستوى المراحل السنية في كرة الصالات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يوافق على مشاركة منتخب الصالات فى تصفيات مونديال 2022 والشاطئية بـ أمم أوغندا

منتخب الصالات يبدأ تدريباته بعد العيد استعدادا لتصفيات مونديال ليتوانيا

ترشيحاتنا

استغرق إنجازها 13 عاما.. 10 شروط قاسية تحملتها مصر لحفر قناة السويس

شاهد.. كواليس «تراي ماتش» للاعبي الأهلي

قرار إنجليزي يؤجل حفل تكريم محمد صلاح في مصر

أخدت الكلام على نفسك ليه.. خالد الغندور لـ ميدو: لماذا لم يظهر ضيف معك في حلقة أمس؟

أول لقاح يقضي على كورونا في العالم خلال شهرين

تركيا تتحدى الاتحاد الأوروبي.. وتحذير شديد اللهجة من اليونان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور