بإجمالي 57668 حالة.. الكويت تسجل 791 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت الكويت، اليوم الخميس، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت وزارة الصحة اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 791 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 57668 حالة.





وأضافت الصحة الكويتية أنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 402 حالة.





وأوضحت الصحة الكويتية أنه من بين الحالات الجديدة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، وتضم 459 حالة لمواطنين كويتيين و332 حالة لغير الكويتيين.



