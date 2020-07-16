القبائل الليبية: مصر معنا لا نخاف أي أجنبي.. ونفوض الجيش المصري بالتدخل

أكد ممثلو وأعيان القبائل الليبية، اليوم الخميس، عدم خوفهم من أي اعتداء أجنبي على بلادهم، حيث إن مصر مع ليبيا وشعبها.









وقالت القبائل الليبية، اليوم من القاهرة، إن تركيا تحتل بالكامل المنطقة الغربية من ليبيا.









وأعلنت القبائل الليبية من القاهرة عن تفويض الجيش المصري للتدخل في ليبيا، عندما تدعو الضرورة إلى ذلك.









وأكدت القبائل على أن أي تدخل مصري في ليبيا يعتبر مشروعا لحماية البلاد من الغزاة، مشيرة إلى أن مصر الأقرب للشعب الليبي، معتبرين أنهم شعب واحد.









وأضافت أن السماح للجيش المصري بالتدخل حماية للأمن القومي الليبي.



