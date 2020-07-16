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برلمان

مجلس الشيوخ | العنصر النسائي يزين قوائم ماراثون انتخابات الغرفة التشريعية الثانية

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:56 م
عبد الرحمن سرحان
واصلت القيادة السياسية دعم المرأة على الصعيد السياسي، واستمرت في كتابة تاريخ أبهى عصور المرأة السياسية، بعدما حرصت على وضع نصوص دستورية وقانونية تحفظ حق المرأة في المشاركة السياسية.




مجلس الشيوخ، الذي عاد بموجب التعديلات الدستورية لعام 2019، أورد بين مواده نسبة تمثلها المرأة، حيث نصت المادة الأولى على أنه: يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.


ويتعين، بحسب قانون مجلس الشيوخ، أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

وقد بات يشكل العنصر النسائي دورا بارزا في جميع الاستحقاقات الانتخابية، فبالإشارة إلى حصولها على 10% من مقاعد مجلس الشيوخ، فقد خصص لها بالتوازي نسبة أكبر في مجلس النواب وصلت إلى 25%.


ويشير الواقع إلى الاهتمام الكبير من جانب الدولة بالعنصر النسائي، والذي لم يسبق وأن وضعت أيا من الإدارات المتعاقبة ثقتها في المرأة كما فعلت الإدارة السياسية الحالية.

ومن جانبهم، بدأت الأحزاب السياسية في الدفع بعدد من العناصر النسائية على رأس ترشيحاتها لانتخابات مجلس الشيوخ.

ومن الأسماء البارزة التي من المقرر أن يتم الدفع بها من العنصر النسائي وذلك ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ:

- عايدة نصيف
- فريدة النقاش
- ريهام عفيفي
- سلوى حداد
- هالة كمال
- هبه لبيب
- سامية أنسي حبيب
دينا الهلالي
- منى الخشاب
- حنان سليم
- حنان سليم
- أمل رمزى 
-سهير حنفى

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.


وبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
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