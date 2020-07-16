حزب الشعب الجمهوري: نؤيد رسائل الرئيس السيسي في لقائه بممثلي القبائل الليبية

رحب حزب «الشعب الجمهوري» بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بممثلي القبائل الليبية، لبحث صد العدوان التركي على الأراضي العربية الليبية الشقيقة، وما يمثله ذلك من مخاطر على الأمن القومي العربي والإقليمي.





وأكد الحزب في بيان، تأييد كل التحركات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية، بما يحفظ للدولة المصرية وكذلك دول الجوار، أمنه واستقراره وسيادته الكاملة على أراضيه.





وفي هذا الإطار يثمن الحزب التفاعل الشعبي الليبي ودعوته القيادة المصرية ، ومطالبة المؤسسات الليبية الشرعية متمثلة في البرلمان الليبي، للتدخل المصري العسكري بما يحفظ أمن مصر وليبيا، ويدحض كل محاولات الاحتلال التركي لمقدرات الشعب الليبي، وتهديد الأمن القومي المصري.



