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حوادث

بـ مليوني جنيه..الرقابة الادارية: ضبط 35 ألف امبول تخدير منتهي الصلاحية قبل بيعها سوق سوداء.. صور

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:23 م
الأدوية المضبوطة
الأدوية المضبوطة
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إبراهيم مصطفى
ضبطت هيئة الرقابة الادارية ٣٥ ألف امبول تخدير عمليات جراحية للقلب والفشل الكبدي من بينهم ١٤٤٠٠ امبول خاص بوزارة الصحة وغير مصرح بتداوله خارجها وعدد ١١٠٠ امبول منتهي الصلاحية، داخل مخازن إحدى الشركات الخاصة للأدوية بمحافظة أسيوط، وقيامها باستخدام مخازن غير مرخصة كما تبين  قيام الشركة بالاتجار في الأدوية وبيعها بالسوق السوداء.

وبلغت اجمالي القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من مليوني جنيه، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات بمخازن مديرية الصحة بأسيوط وجار استكمال الاجراءات القانونية تمهيدا للعرض على النيابة العامة المختصة.
بـ مليوني جنيه..الرقابة الادارية: ضبط 35 ألف امبول تخدير منتهي الصلاحية قبل بيعها سوق سوداء.. صور
بـ مليوني جنيه..الرقابة الادارية: ضبط 35 ألف امبول تخدير منتهي الصلاحية قبل بيعها سوق سوداء.. صور
بـ مليوني جنيه..الرقابة الادارية: ضبط 35 ألف امبول تخدير منتهي الصلاحية قبل بيعها سوق سوداء.. صور
بـ مليوني جنيه..الرقابة الادارية: ضبط 35 ألف امبول تخدير منتهي الصلاحية قبل بيعها سوق سوداء.. صور
بـ مليوني جنيه..الرقابة الادارية: ضبط 35 ألف امبول تخدير منتهي الصلاحية قبل بيعها سوق سوداء.. صور
بـ مليوني جنيه..الرقابة الادارية: ضبط 35 ألف امبول تخدير منتهي الصلاحية قبل بيعها سوق سوداء.. صور
بـ مليوني جنيه..الرقابة الادارية: ضبط 35 ألف امبول تخدير منتهي الصلاحية قبل بيعها سوق سوداء.. صور
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