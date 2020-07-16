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أخبار العالم

الرئيس العراقي: نتطلع لموقف دولي حاسم ضد انتهاكات تركيا في أراضينا

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:33 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعرب الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس،  إلى وزير الخارجية الفرنسي  جان إيف لودريان، عن تطلعه لموقف دولي حاسم لوقف انتهاكات تركيا في الأراضي العراقية. 

فيما أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، عن دعم بلاده للحكومة العراقية في مواجهة التحديات؛ معتبرا أن تحقيق سيادة العراق "أمر لا يمكن التفريط به".

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، قال لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، إن "زيارتنا إلى بغداد تهدف لدعم الحكومة في مواجهة التحديات"، مؤكدا: "ندعم القوات الأمنية في حربها ضد داعش ولن نتهاون أمام عدونا المشترك".

وشدد لودريان، على أن "تحقيق سيادة العراق أمر لا يمكن التفريط به"، مضيفا: "نتطلع إلى استعادة العراق دوره الريادي في خلق التوازن للشرق الأوسط".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، أنه تطرق خلال مباحثاته مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، إلى دور الشركات الفرنسية، والعلاقات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى ملف سجناء تنظيم "داعش".
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