أبرزها تدريب الكوادر.. 9 توصيات لمؤتمر الإعـلام وأزمة كورونا بجامعة القاهرة

افتتحت كلیة الإعلام بـجامعة القاهرة ، أمس، مؤتمر بعنوان الإعـلام وأزمة كورونا "الأبعـاد والتداعیـات" عبر تطبيق ويبكس.

وأكدت الدكتورة ھویدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، خلال كلمتها في مؤتمر"الإعلام وأزمة كورونا الأبعاد والتداعيات" التي تنظمه الكلية اليوم عبر تطبيق ويبكس





وجاءت توصيات المؤتمر للتعامل الإعلامي مع كورونا علي النحو التالي :





توفيق التجربة الوطنية الرائدة لجامعة القاهرة، و كليلة الإعلام وتأكيد قدرتها وكفاءتها في التصدي لتداعيات الجائحة بما يمكنها من مواجهتها في ظل مسؤوليتها، والتأكيد على مدى اهتمام القيادة الأكاديمية للجامعة بالتحرك العلمي السريع والفعال للتعامل مع تداعيات الجائحة،

١- تأكيد أن للإعلام بعدًا أساسيا داخليا يتمثل في نجاح التنمية الشاملة، وبالتالي في تدعيم الأمن القومي من خلال الإعلام الداخلي الموجه، لبناء وإرساء قواعد الرأي العام وحشده، بما يتطابق مع الأهداف القومية للدولة.

٢- الاعتماد على الإعلام الوطني الذي يحصل على المعلومات من مصادرها الرسمية مع مراعاة مصداقية المعلومة، فلا تدخيم ولا تصغير ولا تعتيم، ونشر الوعي بالمخاطر والتحديات و اجراءات الوقاية اللازمة، ٣- الدعوه لتشين لجنة قومية للتوعية الإعلامية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية لوضع أسس التناول الإعلامي، للمشكلات والظواهر القومية.





٤- البدء في تصميم برامج تدريبية لإعداد الكوادر إعلامية قادرة على تحقيق التوازن بين إعلام الجمهور، بما يحدث وبين تجنب إثارة الخوف والذعر، خلال تغطية الأزمات.





٥- تنظيم دورات تدريبية للمحررين العلميين في كيفية صياغة الأخبار، والتأكد من مصادرها لتيسير المعلومة لدى المتابعين.





٦- تقنين المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال عبر الجمعيات الأهلية، لتكون مساندًا للدوله ومحققه للتكامل المطلوب في مثلث التنمية "الحكومة، القطاع الخاص، القطاع الاهلي"، عبر تعديل تشريعي يتضمن مزيد من التحفيز في بنود قانون الجمعيات الأهلية للحث على التبرع.





٧- توجيه الجمعيات الأهلية نحو توفير المنشورات الداعية إلى الوقاية بعد التاكد من صحة المعلومات الواردة بها عن طريق وزارة الصحة مع زيادة الاهتمام بمكون الثقافة والتربية الصحية، في كل وسائل الاعلام وخاصة الرسمية "اعلام الدوله".





٨- عدم قصر الرسائل التوعية الصحية على البرامج المتخصصة الصحية، والتي لا تجد نسب الاستماع والمشاهدة العالية، خاصة لدى الأميين مع التوسع في استخدام الإرشادات الصحية، بصورة جذابة وملفتة للانتباه في مختلف المواقع الأندية ومراكز الشباب وقصور الثقافة، ومحطات المترو والسكك الحديدية ومراكز التسوق والمؤسسات التعليمية.



