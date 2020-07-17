رئيس نادي المحمدية المغربي يوضح حقيقة تقديم عرض لضم أوناجم وأحداد من الزمالك

أكد هشام ايت رئيس نادي شباب المحمدية المغربي تقدمه بعرض لنادي الزمالك للحصول علي خدمات الالعب حميد احداد لاعب الفريق بداية من الموسم الجديد .





وأكمل رئيس نادي شباب المحمدية في تصريحات تلفيزيونية : تقدمنا بعرض فقط لشراء حميد احداد وذلك بعد اقتراب انتهاء إعارته لنادي الرجاء المغربي وسيتم الاعلان بشكل رسمي عن مصير الصفقة خلال الايام القليلة القادمة .

وأوضح : الزمالك رحب بالعرض ومازالت المفاوضات مستمر بالنسبة لنا نريد ضم اللاعب اما بالنسبة للأخبار المتداولة حول الحديث مع وكيل اللاعب محمد أوناجم فلم نتحدث معه مطلقا ونحترم مجلس ادارة الزمالك .





واختتم رئيس نادي شباب المحمدية :الزمالك لن يستغني عن خدمات اللاعب أوناجم ونادي شباب المحمدية لن يستطيع تحمل التكاليف المادية لضم اوناجم والمفاوضات مستمر للحصول علي اللاعب حميد أحداد .