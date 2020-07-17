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رياضة

رئيس نادي المحمدية المغربي يوضح حقيقة تقديم عرض لضم أوناجم وأحداد من الزمالك

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:36 ص
الزمالك
الزمالك
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عبدالله هشام
أكد هشام ايت رئيس نادي شباب المحمدية المغربي تقدمه بعرض لنادي الزمالك للحصول علي خدمات الالعب حميد احداد لاعب الفريق بداية من الموسم الجديد . 

وأكمل رئيس نادي شباب المحمدية في تصريحات تلفيزيونية : تقدمنا بعرض فقط لشراء حميد احداد وذلك بعد اقتراب انتهاء إعارته لنادي الرجاء المغربي وسيتم الاعلان بشكل رسمي عن مصير الصفقة خلال الايام القليلة القادمة . 
 
وأوضح : الزمالك رحب بالعرض ومازالت المفاوضات مستمر بالنسبة لنا نريد ضم اللاعب اما بالنسبة للأخبار المتداولة حول الحديث مع وكيل اللاعب محمد أوناجم فلم نتحدث معه مطلقا ونحترم مجلس ادارة الزمالك .

واختتم رئيس نادي شباب المحمدية :الزمالك لن يستغني عن خدمات اللاعب أوناجم ونادي شباب المحمدية لن يستطيع تحمل التكاليف المادية لضم اوناجم والمفاوضات مستمر للحصول علي اللاعب حميد أحداد .
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