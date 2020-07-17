الأهلي ليس طرفا.. الحضري يكشف عن رأيه في مطالبة الزمالك بحقه في لقب نادي القرن

كشف عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق عن رأيه في قضية لقب نادي القرن عقب إثارة الزمالك للقضية واعلانه تصعيد الأمر لـ المحكمة الدولية الرياضية.
وأكد عصام الحضري في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن الاهلي لا يعد طرفا في تلك القضية مشددا ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " وضع معايير محددة للاختيار انطبقت على الأهلي وتوج باللقب منذ 20 عاما.
وأضاف أن الزمالك من حقه المطالبة بحقه في اللقب و أمامه كافة الاجراءات القانونية لهذا الأمر.
وأكمل أن الأهلي هو نادي القرن والجميع يعلم ذلك ومن الصعب التشكيك في هذا الأمر.