مدرب لياقة بدنية يكشف الفارق بين التمارين الرياضية للرجال والنساء

قال عبد الله يحيى مدرب لياقة بدنية، إن التمارين الرياضية تحمي الشخص من أمراض كثيرة قد يتعرض لها، موضحًا أنه يتحدث عن الشخص الذى يمارس الرياضة طبيعيًا، بدون الحصول على أى أدوية.





وأضاف مدرب لياقة بدنية خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن هناك تمارين لتقوية عضلات القلب، وتنسيق الجسم، مؤكدًا " كل شخص يمارس الرياضة يكون فى أحسن صورة".





وأوضح أن المشكلات النفسية التى يتعرض لها الإنسان تؤثر على الجسم، وتتسبب فى السمنة، وأن الرياضة تجعل الشخص منظم وتشعره بالسعادة.





ولفت إلى أن التمارين الرياضية للرجل لـ تختلف عن تمارين المرأة، ولكن الرجل من الممكن أن يحمل أوزان كبيرة ولكن لوقت قصير، بعكس المرأة تستطيع حمل أوزان قليلة ولكن لوقت طويل.



