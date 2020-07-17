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تعليم

وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان تعرض طرق كتابة البحث العلمي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:52 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
نظمت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان الويبنار العلمى الخاص بأصول وقواعد النشر العلمي الدولي  عبر برنامج زوم، ضمن سلسلة الويبينارات الأسبوعية التي تعقدها الوحدة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.

حاضر فى الوبينار  العلمى  الدكتور محمد فرج الاستاذ بالجامعة الامريكية ومدير تحرير مجلة الابحاث المتقدمة التي تصدرها جامعة القاهرة وهو واحد من أكثر الباحثين المصريين تميزًا في البحث العلمي والنشر الدولي، وحضر الوبينار عدد من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من العديد من كليات الجامعة .

افتتح الوبينار الدكتورة منى فؤاد عطية، مؤكدة أن هذا الوبينار العلمى جاء فى ضوء اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمى والنشر الدولى  لتساهم فى رفع مراكز جامعة حلوان إقليميا وعالميا لتكون فى مصاف الجامعات العالمية في التصنيف الدولي .  



وأوضح  الدكتور محمد القصاص أن الوبينار العلمى يعقد ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التى تنظمها وحدة دعم البحث العلمى اسبوعيا والتي تتناول مواضيع خاصة بالبحث العلمي ومخرجاته وكيفية إجراء البحوث والمشاريع العلمية.

وتناول الويبينار كيفية كتابة البحوث العلمية، وكيفية تقديم البحوث، إلى جانب كيفية التعامل مع مراجعات البحوث، بالاضافة إلى بعض مهارات العرض والتقديم، وفى نهاية الوبينار العلمى تم مناقشة الحضور مع  الدكتور محمد فرج والرد على جميع الاستفسارات .


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