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منوعات

احتيال ونصب.. أبرز مشاهير العالم المتضررين من اختراق تويتر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:20 ص
مشاهير العالم المتضررين
مشاهير العالم المتضررين من اختراق تويتر
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أماني إبراهيم
بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في قضية اختراق حسابات المشاهير على موقع تويتر، لارتكاب عمليات احتيال من خلال العملات الرقمية.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، فإن إيلون ماسك، وبيل جيتس، وجو بايدن، وكيم كارداشيان وزوجها، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والملياردير جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون، الملياردير ورئيس بلدية نيويورك مايك بلومبرج، هم أبرز المتضررين من هذا الهجوم، حيث نشرت طلبات للتبرعات بالعملة المشفرة (البيتكوين).

وقالت تغريدة من حساب بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت: "الكل يطلب مني أن أرد، أنت ترسل 1000 دولار، أعيدهم إليك 2000 دولار".

وقالت حملة جو بايدن، المرشح الرئاسي الديموقراطي الحالي إن تويتر أغلق الحساب في غضون دقائق من الاختراق وأزال التغريدات ذات الصلة.

وحذر كاميرون وينكليفوس، الذي أعلن أنه أول ملياردير بيتكوين في العالم في عام 2017 مع شقيقه التوأم تايلر، من تحذير مستخدمي موقع تويتر من عدم المشاركة في عملية الاحتيال.
احتيال ونصب.. أبرز مشاهير العالم المتضررين من اختراق تويتر
احتيال ونصب.. أبرز مشاهير العالم المتضررين من اختراق تويتر
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