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محافظات

فى اليوم الثامن من الموجة الـ ١٦.. إزالة ٥ حالات تعدي على الأراضى الزراعية بالحسينية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:38 م
فى اليوم الثامن من
فى اليوم الثامن من الموجة الـ ١٦.. إزالة ٥ حالات تعدي
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم إزالة ٥ حالات تعدي على الأراضى الزراعية بمساحة ٨٤ فدان  بمركز الحسينية.

مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية  وأملاك الدولة وذلك خلال اليوم الثامن للموجه الـ ١٦ والتي بدأت يوم الأربعاء  الماضى ٨ يوليو ٢٠٢٠ لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.

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أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

أشارالمحافظ بأن الموجة الـ (١٦) تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعيه.
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