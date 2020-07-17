9 أماكن يمكنك العمل بها بعد التخرج من برنامج الوسائط المطبوعة بفنون تطبيقية حلوان.. تفاصيل

ويستطيع الطالب بعد التخرج من البرنامج العمل في العديد من المجالات المتخصصة فى الطباعة وهي :





1- دور النشر

2- مؤسسات الطباعة الصحفية

3- مؤسسات طباعة المطبوعات المؤمنة والبنكنوت

4- مؤسسات الطباعة التجارية والدعائية

5- مؤسسات طباعة التغليف

6- مؤسسات التجهيزات الطباعية بأنواعها المختلفة

7- مؤسسات التصميم الطباعي

8- مؤسسات الدعاية والإعلان أقسام الدعاية وتصميم المطبوعات بكافة المؤسسات علي اختلاف أنشطتها