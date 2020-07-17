9 أماكن يمكنك العمل بها بعد التخرج من برنامج الوسائط المطبوعة بفنون تطبيقية حلوان.. تفاصيل

أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن برنامج الوسائط المطبوعة والذى يهدف الى إعداد مصمم قادر على القيام بعمليات التصميم والإنتاج وحل المشكلات المتعلقة بها في مجال صناعة الطباعة والصناعات المرتبطة بها.
ويستطيع الطالب بعد التخرج من البرنامج العمل في العديد من المجالات المتخصصة فى الطباعة وهي :
1- دور النشر
2- مؤسسات الطباعة الصحفية
3- مؤسسات طباعة المطبوعات المؤمنة والبنكنوت
4- مؤسسات الطباعة التجارية والدعائية
5- مؤسسات طباعة التغليف
6- مؤسسات التجهيزات الطباعية بأنواعها المختلفة
7- مؤسسات التصميم الطباعي
8- مؤسسات الدعاية والإعلان أقسام الدعاية وتصميم المطبوعات بكافة المؤسسات علي اختلاف أنشطتها
9- مؤسسات تحويل الخامات الورقية والكرتونية.
وتعد الدراسة في البرنامج دراسة متخصصة ومتميزة للتصميم والتكنولوجيا لتحقيق التميز والوصول بصناعة الطباعة للأسواق العالمية.