من أمام حمام السباحة.. نوال الزغبى تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة نوال الزغبي، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت فى الفيديو من أمام مسبحها الخاص وهى ممسكة بكلبها بإطلالة صيفية باللون البرتقالى.
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يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما وإلهامى دهيمة.
طرحت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أح
مد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.