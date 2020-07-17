من أمام حمام السباحة.. نوال الزغبى تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

وظهرت فى الفيديو من أمام مسبحها الخاص وهى ممسكة بكلبها بإطلالة صيفية باللون البرتقالى.

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طرحت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.