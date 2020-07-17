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فن

بملابس كاجوال.. نوال الزغبي تستعرض جمالها.. شاهد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:33 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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محمد بدران
نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة كاجوال تبرز جمالها، ببنطال جذاب من الجينز باللون الأزرق الغامق، مرتدية معه توب باللون الأبيض، دون أكمام ليبرز عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبي فى الماكياج على اللون البنى للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح، وتركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع إطلالتها. 

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما وإلهامى دهيمة.

طرحت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.





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