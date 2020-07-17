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مرأة

لنتائج أفضل.. عوامل يجب مراعاتها قبل إجراء شفط الدهون

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:02 م
عوامل هامة تساهم
عوامل هامة تساهم في نجاح عمليات شفط الدهون
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آية التيجي
تلجأ الكثير من الأشخاص إلى الخضوع لـ عملية شفط الدهون ونحت الجسم، للحصول على قوام مثالي، ولكن قبل إجراء مثل هذه العمليات فعليكم بمعرفة أهم العوامل يجب أن تعتمد عليها عمليات شفط الدهون.

وعلق الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس، أن إجراء عمليات شفط الدهون يعتمد على العديد من العوامل حالة المريض ونوع التقنية المستخدمة في العملية؛ وذلك لأن عملية شفط الدهون التقليدي تختلف عن شفط الدهون بالليزر، أو شفط الدهون بالفيزر.

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وتابع الشريف، أن عمليات شفط الدهون التقليدية تحتاج لبعض الوقت حتى تظهر النتائج المرجوة، والذي يعتمد على حدوث تعافي كامل للجسم والتي تتراوح من خمسة أو ستة أسابيع بعد العملية، وذلك على عكس استخدام شفط الدهون بتقنية الليزر أو الفيزر، والي تظهر له نتائج فورية لسرعة شفاء الجسم منها سريعا.

وأوضح الشريف، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن نتائج عملية شفط الدهون يجب ان تعتمد على عدة عوامل هامة، ومن أهمها:

1- استجابة الجسم  لفترة التعافي والاستشفاء الذاتي .

2- درجة مرونة الجلد لدى المريض.

3- كمية الدهون التي تم شفطها .

4- مدى التزام المريض فترة التعافي.

ومن جانبه استكمل الشريف، إلا أن نتائج شفط الدهون بالليزر او الفريز تظهر في فترة قصيرة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حيث يتم التعافي بصورة سريعة، وبالتالي لن تحدث مضاعفات خطيرة، أو آثار جانبية غير مرغوبة، ويمارس حياته بشكل طبيعي في اليوم التالي.

وتابع الشريف، انه يجب التزام المريض بالنتائج التي توصل إليها بـ شفط الدهون عن طريق الفريز او الليزر، عبر إتباع نظام غذائي سليم و صحي ومتوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وارتداء المشد الضاغط فور الانتهاء من العملية لتسريع الشفاء.
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