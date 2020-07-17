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ديني

شاهد.. تعقيم 250 مسجدا في مكة بماء يقضي على الفيروسات في 30 ثانية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:21 م
تعقيم 250 مسجدا في
تعقيم 250 مسجدا في مكة المكرمة بماء يقضي على الفيروسات
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أمل فوزي
أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالسعودية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حملة جديدة لتعقيم 250 مسجدًا بمكة المكرمة.


وبدأت الجمعية حملة التعقيم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم، والتي تستخدم في عمليات التعقيم تقنية «مايكروسيف» المعتمدة من هيئة الدواء والغذاء السعودية، كونها صديقة للبيئة، وخالية من الكحول، ومكوناتها من الماء النقي المؤكسد، بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة المُصلين بمساجد مكة.

وقال مصعب بن حسن الحجاجي، مدير الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بمكة، أن المؤسسات الخيرية والأهلية تشارك في تقديم خدماتها لبعض المساجد الأهلية في مكة المكرمة ومن بينها جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، فقد تم الاتفاق معها على تعقيم وتطهير 250 جامعًا ومسجدًا في مكة المكرمة.

وأضاف منصور بن عامر العامر، المدير العام لجمعية هدية الحاج، أن المبادرة تهدف الى تعقيم المساجد من الفيروسات والجراثيم، ووضع ملصقات تحديد مسافة التباعد بين المصلين، وتوفير سجاد صلاة لاستخدام العمال ومن في حكمهم، للحد من انتشار فيروس كورونا، وضمان سلامة المصلين.

وأوضحت صفا القدومي مدير عام مجموعة مايكروسيف، أن تقنية التعقيم مايكروسيف المستخدمة في تعقيم مساجد مكة، حاصلة على إجازة من منظمة الغذاء والدواء الامريكية، و وعلامة المطابقة الاوربية، وإدارة السلع الدوائية والعلاجية بأستراليا.

وأكدت صفا القدومي أن تقنية التعقيم لا تحتوي على مواد كيميائية سامة أو ضارة وخالية من الكحول، ولا تسبب أية أعراض جانبية أو حساسية للجلد أو العين، وليس لها رائحة، كون معظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد، وتستخدم عالميا لتعقيم المستشفيات ومركبات الإسعاف، ومنها مركبات اسعاف دبي، لقدرتها على القضاء على الفيروسات والجراثيم بشكل فعال.

وأشارت إلى أن تقنية «مايكروسيف» تتميز بقدرتها على تعقيم المنشآت وسجاد المساجد والقضاء على الفيروسات خلال 30 ثانية، ما يجعل المساجد آمنة تماما لإستقبال المصلين.



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