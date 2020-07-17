بـ100 برنامج .. شئون الحرمين تقدم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن فى الحج

أعلنت وكالة الشئون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين ، عن إطلاق جُملة من البرامج، التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.





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وأوضحت « الشئون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين »، أن هذا في سبيل تمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة خلال موسم حج هذا العام.





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وأضاف الشيخ سلمان بن صالح المقوشى، وكيل الرئيس العام للشئون التوجيهية والإرشادية، أن عدد البرامج التي ستقدمها الوكالة خلال موسم حج هذا العام، أكثر من ١٠٠ برنامج، تنوعت بين توجيهية وإرشادية ودروس ومحاضرات.





وأشار إلى أنه يشارك فيها العلماء، إضافة إلى البرامج والأنشطة المتخصصة، منوهًا بأنه ستبث الدروس عبر الشبكة، وخدمات التطويف، وخدمات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وخدمات المصاحف وتفعيل برامج تصحيح التلاوة، ومقرأة الحرمين الشريفين عن بُعد.





وتابع: وتضمنت البرامج المخصصة للأئمة والمؤذنين وترجمة الأدعية الواردة من الكتاب والسنة، وترجمة صفة الحج بعدة لغات، وإطلاق التطبيقات الخادمة لها تقنيًا وغيرها من البرامج والخدمات.





ونبه إلى أنه يأتي تنفيذ البرامج بمشاركة فعالة من جميع الإدارات، بهدف بث هدايات المسجد الحرام بين قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمصلين والزوار.



