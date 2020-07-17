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فن

بفستان أسود قصير.. ريهام أيمن تبهر جمهورها بأحدث إطلالة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة ريهام أيمن عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورا جديدة لها، ظهرت فيها بفستان أسود قصير. 

وعلقت على الصورة " نعم انا هشة ".

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات ما بين "حبيبتى القمر _ اية الجمال دة _ احلى ريام فى العالم". 

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وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.

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