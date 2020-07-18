بدون مكياج.. نرمين الفقي تشارك جمهورها بصورة جديدة عبر انستجرام

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وظهرت نرمين بأطلالة بسيطة بدون مكياج وتركت شعرها منسدلا على كتفها.
اقرأ أيضا :
وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:
القمر بزيادة
جميلة ما شاء الله
مش تكبري خالص
يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي عرض على قناتي MBC وON E.
مسلسل "نصيبي وقسمتك" بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.