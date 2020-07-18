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فن

بدون مكياج.. نرمين الفقي تشارك جمهورها بصورة جديدة عبر انستجرام

السبت 18/يوليه/2020 - 01:05 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. 

وظهرت نرمين  بأطلالة بسيطة بدون مكياج وتركت شعرها منسدلا على كتفها.

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وحازت الصورة  على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

القمر بزيادة 
جميلة ما شاء الله
مش تكبري خالص 

يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.

مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد‎.
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