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رياضة

موثق أرشيف الأهلي يكشف عن تشكيلته التاريخية للنادي..فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 02:26 ص
حسام رونالدو موثق
حسام رونالدو موثق أرشيف مباريات الأهلى
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حسن العمدة
قال حسام رونالدو، موثق أرشيف مباريات الأهلى، إن والده هو السبب فى توثيقه لمباريات القلعة الحمراء، بعد أن مده بعدد من الشرائط المسجلة للنادي الأحمر.

وأضاف حسام رونالدو ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه كان يعمل على جمع مواد أرشيفية، للكرة العالمية، حتى بدأ يفكر فى توثيق أرشيف للأهلي بناء على نصيحة والده.

ويري حسام رونالدو إن التشكيلة التاريخية للنادى الأهلى عبر تاريخه تتكون من :

حراسة المرمى :  عصام الحضري

الدفاع : ربيع ياسين – ابراهيم سعيد – وائل جمعة – ابراهيم حسن

الوسط : طاهر أبوزيد – مجدي عبدالغني – محمد بركات

الهجوم : أبوتريكة – حسام حسن – محمود الخطيب.
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